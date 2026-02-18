Chivu a Prime | Spalletti? Se si è offeso potrei anche chiedere scusa! Ecco le difficoltà della partita di oggi
Cristian Chivu ha commentato le tensioni con Spalletti, affermando che se il tecnico si è sentito offeso, sarebbe disposto a chiedere scusa. La sua dichiarazione arriva prima della partita di playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, una sfida che si presenta difficile per l’Inter. Durante l’allenamento di ieri, Chivu ha parlato delle difficoltà che si aspettano sul campo, sottolineando la determinazione della squadra.
Collovati durissimo dopo Inter Juve: «Rocchi dia le dimissioni! Bastoni? Chiedere scusa non è una vergogna, e anche Chivu…»Fulvio Collovati ha criticato aspramente l’arbitraggio nel derby tra Inter e Juventus, chiedendo a Rocchi di dimettersi.
Spalletti a Prime: «Partita importante, se no ci veniva roba addosso. Ci si aspettava di nuovo l’80% di possesso… Invece abbiamo fatto venire la tosse al pallone»Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta dopo la partita di Champions League contro il Benfica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quando Spalletti allenava Chivu: chi c'era in campo in quella Roma; La prima volta di Chivu contro papà Spalletti: le lezioni a Trigoria e i fischi dell'Olimpico; Chivu: Spalletti? Non mi interessa cosa si dice in posti dove c'è un po' di frustrazione; Spalletti, schiaffo a Chivu: Kalulu ha subito torti colossali, non si permetta di dargli del fesso.
Inter, Chivu: Spalletti? Non rispondo. Quando a Napoli abbiamo subito un torto nessuno si è offesoL’allenatore nerazzurro ha esordito: Hanno parlato in tanti, anche troppi, mantengo quello che ho detto dopo la partita. Non ho niente da aggiungere, non ho tempo di guardare indietro. Domani è una ... gianlucadimarzio.com
Chivu: Spalletti? Se si è offeso posso chiedere scusa. Faremo di tutto per essere agli ottaviIl tecnico dell'Inter, intervistato da Prime Video, ha parlato della sfida di questa sera contro il Bodo Glimt e delle polemiche post Juve ... msn.com
Bastoni a Prime Video: "Testa solo al campo!". #Bastoni #Inter #ChampionsLeague #Chivu #BodoInter #InsideInter #PrimeVideo #UCL #ForzaInter #SempreInter facebook
#Chivu sbotta dopo Inter-Torino di #CoppaItalia: «Giocheremo la semifinale prime del derby e e ci sono critiche Allora non capisco più nulla di calcio. Siamo l’ #Inter, vogliamo essere competitivi senza l'ossessione di vincere tutto. Giocheremo ogni tre giorni, x.com