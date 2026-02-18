Chivu a Prime | Spalletti? Se si è offeso potrei anche chiedere scusa! Ecco le difficoltà della partita di oggi

Cristian Chivu ha commentato le tensioni con Spalletti, affermando che se il tecnico si è sentito offeso, sarebbe disposto a chiedere scusa. La sua dichiarazione arriva prima della partita di playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, una sfida che si presenta difficile per l’Inter. Durante l’allenamento di ieri, Chivu ha parlato delle difficoltà che si aspettano sul campo, sottolineando la determinazione della squadra.

Collovati durissimo dopo Inter Juve: «Rocchi dia le dimissioni! Bastoni? Chiedere scusa non è una vergogna, e anche Chivu…»Fulvio Collovati ha criticato aspramente l’arbitraggio nel derby tra Inter e Juventus, chiedendo a Rocchi di dimettersi.

Spalletti a Prime: «Partita importante, se no ci veniva roba addosso. Ci si aspettava di nuovo l’80% di possesso… Invece abbiamo fatto venire la tosse al pallone»Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta dopo la partita di Champions League contro il Benfica.

