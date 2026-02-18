Chi non muore si rivede | lo spettacolo a Summonte

La compagnia teatrale I Sognattori presenta a Summonte lo spettacolo “Chi non muore si rivede” di Franco Pinelli, dopo aver annullato l’appuntamento lo scorso mese a causa del maltempo. L’evento si terrà domenica 22 febbraio alle 18 nel teatro comunale, attirando gli appassionati di commedie leggere e divertenti.

La compagnia teatrale I Sognattori porta in scena la brillante commedia “Chi non muore si rivede” di Franco Pinelli, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18.30 presso il Centro Congressi A. De Simone di Summonte. Lo spettacolo racconta le vicende di Nicola Ciccone, avvocato squattrinato e dalla laurea “discutibile”, impegnato a districarsi tra cause condominiali e vicini sopra le righe. La sua esistenza, già complicata, viene stravolta dal ritorno improvviso del cognato, creduto morto, la cui presenza porta con sé segreti, equivoci e l’ombra di un gangster americano sulle sue tracce. Da qui prende avvio una girandola di situazioni paradossali che coinvolgeranno tutti i personaggi in scena.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

