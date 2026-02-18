Chi è davvero Salvatore Palella da re dei monopattini a editore | la caccia ai soldi che non si trovano più

Salvatore Palella ha visto il suo sogno di rivoluzionare i trasporti urbani sfumare, mentre cerca nuove fonti di denaro in un mercato sempre più difficile. Dopo aver conquistato il settore dei monopattini con Helbiz, ora si dedica a trovare investitori per sostenere i suoi progetti, in un momento in cui le risorse scarseggiano e le opportunità si fanno rare.

Apre e vende aziende promettendo successo e accumulando debiti. Ha beneficiato di prestiti milionari dallo Stato, da banche e fondi misteriosi. Dossier ha scoperto anche una causa per 38,6 milioni di dollari "spariti": ora si è lanciato in una nuova avventura con il giornale La Sicilia. Come andrà a finire Doveva essere "l'Elon Musk italiano", colui che avrebbe stravolto le nostre vite con la tecnologia. Coi suoi monopattini Helbiz, Salvatore Palella voleva cambiare il modo in cui ci si sposta in città. E le sue due ruote di strada ne hanno fatta, arrivando fino a Wall Street. Lì, al Nasdaq, la favola si è però scontrata con la realtà.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Tutto su Salvatore Palella: la società colpita dall'Antimafia e la caccia ai soldi (che non si trovano più)Salvatore Palella, fondatore di Helbiz, è finito sotto inchiesta dell'Antimafia perché la società ha subito un blitz che ha portato al sequestro di numerosi beni e fondi.

Chi è davvero Salvatore Palella di HelbizSalvatore Palella, l’imprenditore che doveva rivoluzionare il mondo della mobilità con Helbiz, si presenta come un personaggio sfaccettato.

