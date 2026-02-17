Tutto su Salvatore Palella | la società colpita dall' Antimafia e la caccia ai soldi che non si trovano più

Salvatore Palella, fondatore di Helbiz, è finito sotto inchiesta dell'Antimafia perché la società ha subito un blitz che ha portato al sequestro di numerosi beni e fondi. La procura sospetta che i soldi della società siano stati nascosti o trasferiti in modo illecito, rendendo difficile trovare risorse per continuare le attività. La sua impresa, che prometteva innovazione nel trasporto urbano, si trova ora in difficoltà a causa delle indagini e della perdita di capitali.

L'editore del quotidiano "La Sicilia", non indagato, ha messo in liquidazione la sua Witamine srl (con mezzo milione di debiti) dopo l'indagine della Procura di Milano sul clan Fidanzati. Il re dei monopattini apre e vende aziende promettendo successo e accumulando debiti. I prestiti milionari da Stato, banche e fondi misteriosi. Chi è davvero Salvatore Palella di Helbiz Salvatore Palella, l'imprenditore che doveva rivoluzionare il mondo della mobilità con Helbiz, si presenta come un personaggio sfaccettato. Società di assistenza sociale prima si 'becca' l'interdittiva antimafia ma poi batte 2 volte la Prefettura Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Caserta, confermando l'annullamento dell'interdittiva antimafia emessa a carico di una società di assistenza sociale. La Fondazione che unisce università e imprese: i nomi e i volti dei componenti del CdA; Università e imprese insieme per fermare la fuga dei cervelli.