Champions League Juventus travolta a Istanbul

La Juventus ha subito una sconfitta pesante a Istanbul, dove il Galatasaray ha vinto 5-2, a causa di una difesa troppo fragile. La squadra di Massimiliano Allegri ha concesso troppi spazi agli avversari, subendo quattro gol nel primo tempo. La serata si è complicata ulteriormente quando le luci dello stadio sono rimaste accese a lungo, dopo che i turchi hanno segnato il loro quinto gol.

