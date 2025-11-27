La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna da Budapest con un successo limpido e convincente: 3-0 sul campo del Vasas Óbuda nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup. Una prova solida, continua, sempre nelle mani della squadra di Negro, capace di controllare ogni tentativo ungherese di rientrare nel match grazie alla qualità del proprio muro-difesa e alla serata di altissimo livello delle attaccanti piemontesi. Chieri conferma così il suo grande momento di forma e mette in ghiaccio il passaggio del turno, da confermare nel ritorno casalingo. Le piemontesi costruiscono il successo su una fase break di altissimo livello, sulle accelerazioni di Nemeth, Sunderlikova, Ogbogu, Alberti, Kunzler e su una distribuzione lucida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - CEV Cup, Chieri travolge il Vasas a Budapest: ottavi ipotecati