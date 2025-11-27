CEV Cup Chieri travolge il Vasas a Budapest | ottavi ipotecati
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna da Budapest con un successo limpido e convincente: 3-0 sul campo del Vasas Óbuda nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup. Una prova solida, continua, sempre nelle mani della squadra di Negro, capace di controllare ogni tentativo ungherese di rientrare nel match grazie alla qualità del proprio muro-difesa e alla serata di altissimo livello delle attaccanti piemontesi. Chieri conferma così il suo grande momento di forma e mette in ghiaccio il passaggio del turno, da confermare nel ritorno casalingo. Le piemontesi costruiscono il successo su una fase break di altissimo livello, sulle accelerazioni di Nemeth, Sunderlikova, Ogbogu, Alberti, Kunzler e su una distribuzione lucida. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali Veneto, la valanga Zaia travolge FdI. E il successo della Lega porta un solo nome: Luca Zaia di Redazione Le elezioni regionali in Veneto consegnano un verdetto chiaro: la Lega torna protagonista, Fratelli d’Italia arretra e il centrodestra mantiene s - facebook.com Vai su Facebook
Cev Cup: Vasas-Chieri domani in campo per i 16i - 30 sfiderà le campionsse d'Ungheria alla ERD Arena di Budapest nell'esordio stagionale nelle Coppe Europee ... Come scrive corrieredellosport.it
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in Coppa Cev a Budapest - Le biancoblù pronte all'esordio europeo: domani sfida in trasferta il Vasa Obuda alla ERD Arena di Budapest. Riporta tuttosport.com
Chieri ammessa alla prossima Cev Cup - La CEV ha deliberato che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 disputerà la CEV Cup 2025/2026, andando a occupare il posto rimasto libero dopo l’assegnazione delle wild card per la ... Si legge su tuttosport.com