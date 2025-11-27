CEV Cup Chieri travolge il Vasas a Budapest | ottavi ipotecati

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna da Budapest con un successo limpido e convincente: 3-0 sul campo del Vasas Óbuda nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di CEV Cup. Una prova solida, continua, sempre nelle mani della squadra di Negro, capace di controllare ogni tentativo ungherese di rientrare nel match grazie alla qualità del proprio muro-difesa e alla serata di altissimo livello delle attaccanti piemontesi. Chieri conferma così il suo grande momento di forma e mette in ghiaccio il passaggio del turno, da confermare nel ritorno casalingo. Le piemontesi costruiscono il successo su una fase break di altissimo livello, sulle accelerazioni di Nemeth, Sunderlikova, Ogbogu, Alberti, Kunzler e su una distribuzione lucida. 🔗 Leggi su Oasport.it

cev cup chieri travolge il vasas a budapest ottavi ipotecati

© Oasport.it - CEV Cup, Chieri travolge il Vasas a Budapest: ottavi ipotecati

Scopri altri approfondimenti

cev cup chieri travolgeCev Cup: Vasas-Chieri domani in campo per i 16i - 30 sfiderà le campionsse d'Ungheria alla ERD Arena di Budapest nell'esordio stagionale nelle Coppe Europee ... Come scrive corrieredellosport.it

cev cup chieri travolgeLa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta in Coppa Cev a Budapest - Le biancoblù pronte all'esordio europeo: domani sfida in trasferta il Vasa Obuda alla ERD Arena di Budapest. Riporta tuttosport.com

Chieri ammessa alla prossima Cev Cup - La CEV ha deliberato che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 disputerà la CEV Cup 2025/2026, andando a occupare il posto rimasto libero dopo l’assegnazione delle wild card per la ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Cev Cup Chieri Travolge