C' è anche un husky alle Olimpiadi | entra nella pista del fondo e taglia il traguardo
Durante le qualifiche della gara femminile di sprint ai Giochi Olimpici, un husky è riuscito a entrare nella pista del fondo, sorprendendo gli atleti e gli spettatori. Il cane ha scavalcato le recinzioni e ha attraversato il traguardo, attirando l’attenzione di tutti. Un episodio insolito che ha causato qualche momento di scompiglio tra i partecipanti.
I controlli di sicurezza all'Olimpiade sono piuttosto accurati: metal detector e perquisizioni non risparmiano nessuno, persino gli ombrelli a punta vengono prelevati e restituiti all'ingresso. Ma i dispositivi della Val di Fiemme, nello stadio dello sci di fondo a Lago di Tesero, non potevano prevedere l'ingresso in pista di un magnifico husky durante le qualifiche della gara femminile di sprint a squadre. Il cane, che aveva un collare e forse è sfuggito a qualche padrone disattento, ha accolto festante alcune atlete nei pressi della linea del traguardo. In particolare si è concentrato sulla slovena Lucija Medja e sull'argentina Nahiara Diaz Gonzalez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
