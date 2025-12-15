Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia in scena DON FELICE SCIOSCIAMMOCCA CREDUTO GUAGLIONE ‘E N’ANNO

Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia prende vita uno spettacolo dedicato a Don Felice Sciosciammoca, interpretato da Roberto Capasso. L’opera si ispira alla figura di Antonio Petito, considerato l’ultimo grande interprete della maschera di Pulcinella, e si propone di esplorare il suo modo di recitare e la sua eredità teatrale.

Roberto Capasso si confronta con la scrittura ed il teatro di Antonio Petito,  ritenuto ultimo grande interprete della maschera di Pulcinella. Un esempio di commedia dell’arte che suscita ancora notevole interesse di pubblico e critica. Venerdì 19 dicembre (ore 20:30) sul palco del Teatro Karol di Castellammare di Stabia va in scena DON FELICE SCIOSCIAMMOCCA CREDUTO GUAGLIONE ‘E N’ANNO, appuntamento con cui Casa del Contemporaneo saluta il pubblico in vista delle imminenti . 2anews.it

