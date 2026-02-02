Ryan Murphy torna a sorprendere con un nuovo progetto. Questa volta, l’autore di serial killer e horror si cimenta in un’antologia dedicata alle storie d’amore. La prima puntata si apre con una scena romantica tra John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette, che si incontrano nel trailer della serie. La scena, semplice e diretta, racconta il primo sguardo tra i due innamorati, lasciando intuire che la serie promette di mescolare emozioni e drammi veri.

Ryan Murphy, dopo i progetti legati ai serial killer, scontri epici e storie horror, porta sul grande schermo un progetto antologico dedicato alle storie d'amore. Il 12 febbraio debutterà sugli schermi americani di FX la prima stagione della serie antologica Love Story che sarà dedicata alla storia d'amore di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette e di cui è stato diffuso il trailer. Gli episodi sono tratti dal libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy scritto da Elizabeth Beller e diventato un bestseller. Cosa racconterà la prima stagione di Love Story Nella serie si racconta la vita e la storia d'amore tra il figlio del presidente degli Stati Uniti e la giovane che si ritrova alle prese con un'invadente attenzione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette si innamorano nel trailer della prima stagione della serie di Love Story

