Carnevali storici aumentano a 250mila euro le risorse della Regione | fondi per due eventi del ravennate

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di aumentare di 250mila euro i fondi destinati ai Carnevali storici, a causa dell’afflusso di visitatori e della crescente partecipazione locale. La misura mira a sostenere due importanti eventi nel ravennate, riconoscendo il valore culturale e turistico di queste manifestazioni. Le risorse serviranno a migliorare le strutture e a promuovere le tradizioni, attirando un pubblico sempre più numeroso. La decisione è stata presa durante una recente riunione della Giunta regionale, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale.

Allegni: “Rafforziamo il nostro impegno perché crediamo nel valore sociale e culturale di queste manifestazioni, da custodire e mantenere vive e vivaci” Mentre l’allegria di carri, maschere e musiche anima città e province dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo nell’organizzazione intere comunità e richiamando sempre più pubblico, la Giunta regionale ha approvato la concessione di 250mila euro di contributi per sostenere e valorizzare i Carnevali storici per l’anno 2026. Sono 11 le domande presentate, tutte accolte e quindi finanziate; rispetto allo scorso anno, aumentano le risorse stanziate e il numero di Carnevali sostenuti: nel 2025 infatti i contributi ammontavano a 200mila euro, assegnati a 8 rassegne.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Carnevali storici dell’Emilia-Romagna, aumentano a 250mila euro i contributi della Regione: quali sonoLa Regione Emilia-Romagna ha deciso di aumentare a 250mila euro i fondi destinati ai Carnevali storici, per rispondere alla crescente partecipazione delle comunità locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.