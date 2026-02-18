carlo conti risponde alla polemica su luca argentero a sanremo 2026

Carlo Conti ha commentato le voci su Luca Argentero e il Festival di Sanremo 2026. La polemica nasce dopo che Argentero ha spiegato di aver ricevuto una chiamata, poi cancellata, da parte degli organizzatori. La sua versione dei fatti è stata riportata da lui stesso durante un’intervista. Conti ha deciso di intervenire per chiarire la situazione, sottolineando che non ci sono ancora conferme ufficiali. La questione continua a far discutere tra i fan e gli addetti ai lavori. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Luca Argentero era stato accostato nelle scorse settimane a Sanremo 2026, ma da Geppi Cucciari il protagonista di “ Doc-Nelle tue mani ” aveva fornito la sua versione dei fatti: “Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”, le sue parole a “Splendida Cornice”. Confermando le voci di una trattativa in corso con l’intento di “fare chiarezza sulla vicenda”: “Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. Ormai dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa no. E anche se fosse, adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare”, aveva aggiunto Argentero. “Avete fatto ghosting a uno come lui? Ma siete fuori!”, il commento di Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

