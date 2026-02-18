Carlo Conti risponde alla polemica su Luca Argentero a Sanremo 2026
Carlo Conti ha commentato le voci su Luca Argentero e il Festival di Sanremo 2026. La polemica nasce dopo che Argentero ha spiegato di aver ricevuto una chiamata, poi cancellata, da parte degli organizzatori. La sua versione dei fatti è stata riportata da lui stesso durante un’intervista. Conti ha deciso di intervenire per chiarire la situazione, sottolineando che non ci sono ancora conferme ufficiali. La questione continua a far discutere tra i fan e gli addetti ai lavori. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.
Luca Argentero era stato accostato nelle scorse settimane a Sanremo 2026, ma da Geppi Cucciari il protagonista di “ Doc-Nelle tue mani ” aveva fornito la sua versione dei fatti: “Mi hanno telefonato settimane fa e poi sono spariti tutti”, le sue parole a “Splendida Cornice”. Confermando le voci di una trattativa in corso con l’intento di “fare chiarezza sulla vicenda”: “Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. Ormai dovrei saperlo e se non mi hanno richiamato significa no. E anche se fosse, adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare”, aveva aggiunto Argentero. “Avete fatto ghosting a uno come lui? Ma siete fuori!”, il commento di Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Luca Argentero e Sanremo 2026: il chiarimento di Carlo ContiLuca Argentero ha dichiarato di non aver ancora deciso se parteciperà a Sanremo 2026, facendo scattare molte speculazioni tra i fan.
Sanremo 2026, perché Luca Argentero non sarà ospite? Parla Carlo ContiLuca Argentero non sarà ospite a Sanremo 2026, e questa decisione ha creato confusione tra i fan.
Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2026
Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti commenta il caso Pucci e risponde al Tapiro d’oro di Striscia la notizia; Carlo Conti risponde a Selvaggia Lucarelli sul caso Pucci: Non sapevo delle sue posizioni politiche - VIDEO; Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraio; Carlo Conti e la scaramanzia prima di Sanremo 2026, la vignetta ironica sui social.
Sanremo 2026, Carlo Conti risponde alla polemica su Luca Argentero: Probabilmente non glielo avevano spiegatoCarlo Conti parla del Festival di Sanremo e delle prime polemiche legate ad Andrea Pucci e Luca Argentero. msn.com
Carlo Conti risponde a Selvaggia Lucarelli sul caso PucciCarlo Conti replica alle critiche di Selvaggia Lucarelli e spiega perché aveva scelto Andrea Pucci per Sanremo: Non guardo.. ... blogtivvu.com
Sanremo 2026 “Nuove proposte”: chi è il poliedrico conduttore scelto da Carlo Conti Sarà sul palco dell’Ariston il 25 e 26 febbraio facebook
Carlo Conti lascia Sanremo: scelto il nome del sostituto x.com