Terremoto ai Campi Flegrei scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita ai Campi Flegrei, con epicentro nel Rione Terra di Pozzuoli. L’evento sismico è stato registrato recentemente e fa parte delle attività sismiche nella zona, notoriamente soggetta a movimenti tellurici di questa entità. Al momento, non sono state segnalate conseguenze significative o danni.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata ai Campi Flegrei, con epicentro per la precisione al Rione Terra di Pozzuoli. Lo rileva l'Ingv, secondo cui l'evento bradisismico si è verificato a un profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Pianura, Bagnoli, Quarto e anche in alcuni.

