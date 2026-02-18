Camminare al freddo fortifica l' organismo | ecco come e perché

Camminare sotto la neve aiuta a rafforzare il corpo, secondo studi recenti. L’attività all’aperto, anche con temperature basse, stimola il sistema immunitario e migliora l’umore. Gli esperti consigliano di vestire adeguatamente e di scegliere orari tranquilli per evitare il rischio di scivoloni. Durante la passeggiata, il corpo brucia più calorie e si adatta alle condizioni fredde. Per chi desidera mantenersi attivo anche in inverno, camminare diventa un’ottima soluzione, purché si prenda qualche precauzione. La strada per una vita più sana passa anche per questo semplice gesto.

Il periodo delle ondate di freddo non si è ancora concluso. Anche se la primavera è alle porte, nelle ultime settimane anche in Italia abbiamo dovuto fare i conti con bruschi cali delle temperature. Di fronte a questo improvviso sali e scendi, l'istinto è quello di restare al caldo ed evitare l'aria pungente. Secondo gli esperti, però, è proprio nei periodi di freddo che una semplice passeggiata all'aperto può diventare un valido aiuto per cuore, pressione e peso corporeo, così come per il sistema immunitario. A sottolinearlo è l'infettivologo Matteo Bassetti, che ha citato una ricerca della Harvard Medical School, secondo la quale chi mantiene una routine di camminate moderate durante i mesi invernali ha dal 30% al 50% di probabilità in meno di ammalarsi rispetto a chi conduce una vita sedentaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

