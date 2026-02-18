Calzavara | L' esperienza di Brescia ha fatto la differenza nel finale
Calzavara spiega che l’esperienza accumulata con Brescia ha deciso gli ultimi minuti della partita di Coppa Italia. La squadra è riuscita a mantenere la calma e a sfruttare al meglio le occasioni, grazie anche alla presenza di giocatori con più partite nelle gambe. Durante il match, i biancoblu hanno dimostrato di saper gestire la pressione, portando a casa il risultato. La vittoria arriva dopo una partita combattuta, in cui la solidità mentale ha fatto la differenza.
Questo testo sintetizza la lettura della partita di Coppa Italia tra Germani Brescia e la formazione di riferimento, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Andrea Calzavara. Il focus è sul rammarico per l'eliminazione, sull'avvio aggressivo degli avversari e sulla reazione del gruppo, accompagnata dall'analisi dell'impatto dell'esperienza della Brescia. La prestazione ha mostrato difficoltà iniziali contro un avversario più pungente all'apertura della partita. Il pressing opposto ha creato situazioni di gioco complesse, costringendo la squadra a stringere le linee e a riorganizzare la difesa.
Vertemati: "L'approccio ha fatto la differenza, la loro esperienza si è vista" Nel post partita delle Final Eight di Coppa Italia, Vertemati ha commentato che l'approccio delle sue squadre ha fatto la differenza, sottolineando la loro esperienza in campo.
