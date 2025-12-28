I consigli dell’ex preparatore neroverde Gli errori nascono da una perdita di lucidità Non è il muscolo che non risponde è il cervello che arriva in ritardo Faccia | La testa conta più delle gambe per andare lontano

Il potere della mente. Con il calcio diventato sempre più un tritacarne dal punto di vista fisico, preparare nei minimi dettagli ogni annata è diventato fondamentale per mantenere ritmi elevati. Il tour de force che Italiano spesso cita e nel quale il suo Bologna si è calato non è più solo un fatto di gambe. Conta tanto il fattore mentale nella costruzione di una preparazione bilanciata. Lo sa bene chi questo lo fa di mestiere, come Gabriele Faccia, classe 1990, preparatore atletico con esperienze al Sassuolo, ma anche all’estero tra serie B e serie A danese, in Finlandia e Albania, oltre a sessioni mirate e test con Real Madrid, Lione e Sunderland. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

