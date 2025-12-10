Calciomercato Inter rivoluzione in vista | sono ben tre i nomi sul taccuino di Ausilio! I dettagli

L'Inter si prepara a una fase di grande rivoluzione sul mercato, con il direttore sportivo Ausilio pronto a intervenire su più fronti. Tra partenze, riscatti e nuovi profili in vista, il club nerazzurro lavora per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con tre nomi chiave nel mirino.

Inter News 24 Calciomercato Inter difesa entra nel vivo in vista della prossima stagione: tra addii annunciati, riscatti da definire e nuovi profili osservati. La difesa dell’Inter è destinata a cambiare volto nei prossimi mesi. Lo scenario delineato in queste ore parla di una vera e propria rivoluzione per il reparto arretrato della squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri, che dovrà ripartire con nuove certezze già dalla prossima stagione. Il tema è stato approfondito questa mattina da Tuttosport, che ha fatto il punto sulle strategie del club e sui nomi finiti nel mirino della dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com