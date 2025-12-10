Calciomercato Inter rivoluzione in vista | sono ben tre i nomi sul taccuino di Ausilio! I dettagli
L'Inter si prepara a una fase di grande rivoluzione sul mercato, con il direttore sportivo Ausilio pronto a intervenire su più fronti. Tra partenze, riscatti e nuovi profili in vista, il club nerazzurro lavora per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con tre nomi chiave nel mirino.
Inter News 24 Calciomercato Inter difesa entra nel vivo in vista della prossima stagione: tra addii annunciati, riscatti da definire e nuovi profili osservati. La difesa dell’Inter è destinata a cambiare volto nei prossimi mesi. Lo scenario delineato in queste ore parla di una vera e propria rivoluzione per il reparto arretrato della squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri, che dovrà ripartire con nuove certezze già dalla prossima stagione. Il tema è stato approfondito questa mattina da Tuttosport, che ha fatto il punto sulle strategie del club e sui nomi finiti nel mirino della dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Buonanotte col calciomercato Le notizie di oggi sull'Inter - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X
Calciomercato Inter, Sommer in netta difficoltà. Addio a gennaio? Ecco la situazione attuale - La situazione L’Inter è già al lavoro per pianificare il calciomercato in vista della prossima stagione, con un obie ... Si legge su calcionews24.com
Malore improvviso, muore bambina di 10 anni imolaoggi.it
Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto ... imolaoggi.it
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” lapresse.it
Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara juventusnews24.com
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» ilnapolista.it
Carceri: Mattarella, 'non isolati, fanno parte mondo nostra Repubblica' iltempo.it