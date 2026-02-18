Michele Tamburrelli scrive che i lavoratori possono aumentare il reddito grazie ai buoni pasto, ai premi e ai fringe benefit, ma devono conoscere bene le regole fiscali. Questa opportunità esiste da tempo, anche se spesso non viene sfruttata appieno. Per ottenere il massimo vantaggio, è importante informarsi sui limiti e le modalità di utilizzo di queste misure.

di Michele Tamburrelli* Come può chi lavora migliorare il proprio reddito e il proprio tenore di vita? È una domanda che coinvolge politica, parti sociali, imprese e sistema fiscale. Il recente caso dell’indagine per intermediazione illecita di manodopera su Glovo ha riportato al centro il tema salariale, in un Paese in cui la crescita delle retribuzioni è stata debole e l’inflazione ha inciso sul potere d’acquisto. Accanto al dibattito su salario minimo e rinnovi contrattuali, esiste però un aspetto meno visibile ma concreto: la qualità dell’informazione fiscale. Una conoscenza incompleta degli strumenti disponibili può incidere direttamente sul reddito disponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Buoni pasto, premi e fringe benefit: il vantaggio fiscale c’è ma bisogna informarsi bene

