Buoni pasto premi e fringe benefit | il vantaggio fiscale c’è ma bisogna informarsi bene
Michele Tamburrelli scrive che i lavoratori possono aumentare il reddito grazie ai buoni pasto, ai premi e ai fringe benefit, ma devono conoscere bene le regole fiscali. Questa opportunità esiste da tempo, anche se spesso non viene sfruttata appieno. Per ottenere il massimo vantaggio, è importante informarsi sui limiti e le modalità di utilizzo di queste misure.
di Michele Tamburrelli* Come può chi lavora migliorare il proprio reddito e il proprio tenore di vita? È una domanda che coinvolge politica, parti sociali, imprese e sistema fiscale. Il recente caso dell’indagine per intermediazione illecita di manodopera su Glovo ha riportato al centro il tema salariale, in un Paese in cui la crescita delle retribuzioni è stata debole e l’inflazione ha inciso sul potere d’acquisto. Accanto al dibattito su salario minimo e rinnovi contrattuali, esiste però un aspetto meno visibile ma concreto: la qualità dell’informazione fiscale. Una conoscenza incompleta degli strumenti disponibili può incidere direttamente sul reddito disponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Buoni pasto, premi produttività e detassazioni: cosa cambia con la manovra per i lavoratori dipendenti
Leggi anche: Manovra, cosa succede agli stipendi: Irpef, festivi, premi di risultati e buoni pastoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: UniCredit-Fabi, accordo su premio e buoni pasto; Unicredit, First Cisl: accordo su premio, buoni pasto e polizza sanitaria; Tasse ridotte per premi, lavoro notturno e buoni pasto nel 2026; Blog | Buoni pasto, premi e fringe benefit: il vantaggio fiscale c'è ma bisogna informarsi bene.
Buoni pasto elettronici nel 2026: nuove regole fiscali e impatti in busta pagaLa Legge di Bilancio 2026 innalza da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i buoni pasto elettronici. L’intervento rafforza il welfare aziendale e aumenta il potere d’acquisto ... commercialistatelematico.com
Statali, operatori sanitari: buoni pasto più ricchi e arretrati, ma vanno richiestiScopri i buoni pasto più ricchi e arretrati, un diritto per il personale sanitario secondo le nuove sentenze di legge. informazionescuola.it
La deducibilità dei buoni pasto: l’ennesimo favore fatto alla Grande Distribuzione facebook
#Sciogliamoidubbi #LeggediBilancio 2026: nuova soglia di #esenzione per i #buoni #pasto elettronici. Tutto quello che c'è da sapere, nell'appuntamento odierno con #LaPostadiFiscoOggi t.ly/rVTyV x.com