Buon mercoledì delle ceneri gif e immagini da inviare via WhatsApp e social

Oggi, 18 febbraio, le Ceneri vengono distribuite in molte chiese italiane, segnando l’inizio della Quaresima. Questa giornata è arrivata dopo il mercoledì delle ceneri, una tradizione che invita i fedeli a riflettere sulla propria vita e a prepararsi alla Pasqua. Le chiese distribuiscono le ceneri sui fronti dei fedeli, spesso accompagnate da preghiere e momenti di raccoglimento. Per molti, questa data rappresenta un’occasione per condividere immagini e gif sui social e WhatsApp, celebrando simbolicamente il cammino di penitenza.

Si celebra oggi, 18 febbraio, mercoledì delle ceneri o le Ceneri che segna l'inizio del periodo di Quaresima. In questi giorni tutti i cattolici sono tenuti a far penitenza e ad osservare il digiuno e l'astinenza dalle carni. Mercoledì della ceneri, via alla Quaresima tra tradizione e penitenza. La parola "ceneri" richiama invece in modo specifico il rito liturgico che caratterizza il primo giorno di quaresima, durante il quale il celebrante sparge un pizzico di cenere benedetta, ricavata secondo la consuetudine bruciando i rami d'ulivo benedetti nella Domenica delle palme dell'anno precedente.