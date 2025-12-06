Buon onomastico Nicola oggi 6 dicembre | video gif e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 6 dicembre San Nicola di Bari, noto anche come San Nicola Magno, San Niccolò, San Nicolò, San Nicola di Myra e San Nicola dei Lorenzi. Le reliquie del vescovo di Myra, nato a Patara (Turchia) nel 270 e morto nel 337, sono custodite a Bari e Venezia. Dopo aver lasciato la sua città natale si trasferì a Myra, una città della Licia, provincia dell’Impero Bizantino. Fu acclamato Vescovo dal popolo ma, durante la persecuzione dei cristiani da parte di Diocleziano, fu imprigionato ed esiliato. Acclamato Vescovo a Myra, liberato da Costantino dopo l’esilio. Nel 313 riprese l’attività apostolica grazie all’intervento di Costantino che lo liberò. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

