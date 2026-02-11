Inter Juve modifiche al manto erboso di San Siro prima del derby d’Italia | i dettagli

Questa mattina i lavori sul campo di San Siro sono andati avanti, con alcune modifiche al manto erboso per preparare il big match tra Inter e Juventus. Le squadre si stanno allenando sul prato, che è stato sistemato per garantire condizioni ottimali prima del calcio d’inizio. I lavori sono stati effettuati durante la notte per ridurre al minimo i rischi di problemi durante la partita. I tifosi sono in attesa, mentre gli addetti ai lavori monitorano attentamente lo stato del campo.

Il palcoscenico di San Siro si rifà il trucco per l'appuntamento più atteso: sabato 14 febbraio, il Derby d'Italia tra Inter e Juventus inaugurerà un nuovo capitolo per lo storico impianto milanese. Dopo aver ospitato pochi giorni fa la spettacolare cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il "Tempio del Calcio" torna alla sua vocazione originaria, ma con una veste tecnologica rinnovata proprio sotto i piedi dei calciatori.

