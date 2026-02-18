Bodo Glimt-Inter Chivu non può fallire l' obiettivo ottavi | il pronostico

Il Bodo Glimt ha vinto la partita contro l'Inter, causando la sconfitta che obbliga la squadra nerazzurra a passare dai playoff per arrivare agli ottavi di finale. La gara si è giocata in Norvegia, dove i padroni di casa hanno dimostrato di essere molto aggressivi fin dai primi minuti. Chivu, che guida la squadra, sa che questa trasferta sarà decisiva per il futuro europeo dell’Inter.

Nerazzurri costretti a sostenere i playoff per accedere al tabellone principale: difficile trasferta in Norvegia in attesa del ritorno a San Siro Dopo il successo contro la Juventus e le polemiche successive alla simulazione di Bastoni e all'espulsione di Kalulu, l'Inter si getta nell'atmosfera Champions e sul difficile campo del Bodo Glimt cerca subito di mettere un'ipoteca sull'ingresso nel tabellone principale del torneo. Scopriamo pronostico e quote di Bodo Glimt-Inter in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 21. L'Inter sta cercando di dimenticare tutto quello che è successo dopo la sfida di San Siro e le polemiche successive concentrandosi soltanto sulla doppia sfida dei play off di Champions, che non era abituata ad affrontare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, il sorteggio di Champions League dice Bodo Glimt: Chivu tenta l’impresaL’Inter ha scoperto il suo avversario per la fase a eliminazione diretta di Champions League: sarà il Bodo Glimt.

