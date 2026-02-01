BLOG | Quando l’amore finisce | perché alcuni non accettano l’abbandono

La fine di una relazione può essere difficile da accettare, ma per alcuni diventa una vera e propria frattura dell’identità. Quando l’amore finisce, ci sono persone che fatica a ricostruire il proprio percorso e si trovano a vivere momenti di confusione e dolore profondo. La separazione non riguarda solo i sentimenti, ma anche il senso di sé, e questo rende più complicato superare l’abbandono.

La fine di una relazione è sempre una perdita. Ma per alcuni è qualcosa di più: è una frattura identitaria. Quando l’altro rappresenta l’unica fonte di valore, di senso, di stabilità emotiva, l’abbandono diventa intollerabile. Chi non accetta la fine spesso non perde solo una persona, ma l’immagine di sé costruita attraverso quella relazione. Si sente umiliato, svuotato, annientato. In questi casi il dolore può trasformarsi in rabbia, la tristezza in vendetta. È qui che nascono comportamenti pericolosi: stalking, persecuzioni, minacce. Non per amore, ma per incapacità di reggere il vuoto. La separazione viene vissuta come un’ingiustizia da riparare, non come un evento da elaborare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questo articolo esploreremo il confine sottile tra amore e dipendenza, analizzando come alcuni legami, pur apparentemente silenziosi, possano influire sulla nostra autonomia e benessere.

