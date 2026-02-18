Bimbo trapiantato al Monaldi il legale della famiglia | Solo 10% possibilità di riuscita operazione

Un bambino è stato sottoposto a un trapianto al Monaldi dopo che il medico Oppido si è offerto di intervenire. Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’unico chirurgo disposto a tentare l’intervento ha spiegato che le chance di successo sono appena del 10%. La famiglia aspetta con ansia notizie sulla procedura, che è stata decisa dopo una lunga attesa. La situazione rimane critica e l’esito dell’operazione resta incerto. La famiglia spera in un esito positivo, anche se le possibilità sono minime.

“Come mi è stato riferito ieri sera da uno dei medici, l’unico disposto a operare il bambino è il dottor Oppido, perché c’è un 10% di possibilità di riuscita dell’operazione”. Lo ha detto l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo trapiantato al Monaldi di Napoli, al suo arrivo in ospedale in attesa dell’esito delle valutazioni dei medici arrivati da tutta Italia. “Nessuno è disposto a operarlo se non Oppido, me l’ha riferito il professor Limongelli. Ora c’è tutto il team di luminari che sta visitando il bambino a letto. Stiamo aspettando la chiamata della mamma che ci dia novità, non ci hanno anticipato niente”, ha concluso Petruzzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bimbo trapiantato al Monaldi, il legale della famiglia: “Solo 10% possibilità di riuscita operazione” Legale bimbo Monaldi: “Danno il 10% di possibilità di riuscita del trapianto”Il legale del bambino del Monaldi afferma che le probabilità di successo del trapianto sono solo del 10%. Bimbo trapiantato, al via la riunione sul cuore nuovo. Il legale: "C'è il 10% di possibilità di riuscita"Al Monaldi di Napoli, si tiene una riunione cruciale sull’intervento al cuore di un bambino di due anni, che ha subito un trapianto fallito a dicembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Un team di esperti deciderà oggi sul trapianto di un cuore nuovo al bimbo; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato. C’è un cuore compatibile per il bimbo trapiantato a Napoli. Oggi la decisione degli esperti: la diretta dal MonaldiL'Azienda dei Colli: sarà il team di medici a decidere se effettuare l’impianto. La disponibilità è arrivata ieri sera, ma ci sono altri 3 centri in attesa. L’organo ha avuto un’ischemia fredda, il r ... quotidiano.net Bimbo trapiantato al Monaldi, arrivata la task force: oggi la decisione sul nuovo cuoreNapoli, 18 Febbraio – Sono arrivati all’ospedale Monaldi di Napoli i cardiologi della task force chiamata a valutare le condizioni del bambino di due anni e ... sciscianonotizie.it #Napoli Il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. Al Monaldi è arrivata la task force di esperti che dovrà decidere se il piccolo sia ancora trapiantabile. Gli aggiornamenti con @elenapababaloni x.com Bimbo trapiantato a Napoli, «c'è un cuore compatibile»: oggi si decide se può riceverlo, altri tre piccoli pazienti in attesa. Mamma convocata d'urgenza facebook