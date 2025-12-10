Biglietti Napoli-Verona | prezzi e modalità di vendita

Napolitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono disponibili i biglietti per la partita Napoli-Verona, valida per la Serie A 2026. L'incontro si terrà mercoledì 7 gennaio alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito, tutte le informazioni sui prezzi e le modalità di vendita per assistere a questo importante match.

Sono in vendita i biglietti per Napoli-Hellas Verona, match del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona.Le fasi di venditaFASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARDDalle ore 12:00 di mercoledì 10 dicembre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

