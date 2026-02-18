Biasin | Bastoni indicato come mostro ma se fosse successo in Pisa-Verona…

Fabrizio Biasin ha criticato Alessandro Bastoni, definendolo “mostro” dopo le sue parole in conferenza stampa. Il giornalista ha sottolineato come, se la stessa reazione fosse avvenuta in una partita Pisa-Verona, l’attenzione sarebbe stata diversa. Biasin ha evidenziato che le dichiarazioni del difensore nerazzurro hanno generato discussioni tra i tifosi e gli esperti di calcio, creando un certo scontro tra le parti. La sua analisi si concentra sulle reazioni pubbliche alle parole di Bastoni, che sono diventate virali sui social.

Biasin. Durante il programma Elastici di Cronache, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato le recenti dichiarazioni di Alessandro Bastoni in conferenza stampa, dopo gli episodi avvenuti durante il match Inter-Juve. Bastoni aveva espresso le proprie scuse per quanto accaduto, ammettendo apertamente l’errore e chiedendo al contempo di moderare le critiche nei suoi confronti. Biasin ha sottolineato come sia raro vedere un giocatore assumersi la responsabilità delle proprie azioni in modo così chiaro e diretto. “ Non è solo una questione di chiedere scusa “, ha spiegato, “ ma anche di riconoscere che qualcuno ha esagerato nel giudicare la situazione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

