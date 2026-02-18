La Ristopro Fabriano ha cambiato allenatore dopo le ultime sconfitte, scegliendo Elia Rossi al posto di Luciano Nunzi. La squadra si trova in una posizione difficile in classifica, ma Rossi crede ancora nella possibilità di salvare la stagione. In questi giorni, il nuovo tecnico chiede ai giocatori massima concentrazione e impegno totale per risalire la china.

Ristopro Fabriano, svolta in panchina: Elia Rossi prende il posto di Luciano Nunzi e punta alla salvezza. Dopo l’esonero di Luciano Nunzi, la Ristopro Fabriano ha deciso di affidarsi a Elia Rossi, che conosce bene l’ambiente della squadra. Lo abbiamo incontrato per capire come intende affrontare questa nuova sfida. Coach Rossi, subentrare in questo momento della stagione non deve essere facile. Come vive questa responsabilità? "Sono consapevole della grande responsabilità che mi aspetta – esordisce Rossi – e ci tengo a ringraziare la società per avermi dato questa opportunità. Voglio anche ringraziare Luciano Nunzi, perché in questi cinque mesi insieme ci ha lasciato tanto, sia a livello tecnico che umano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B nazionale, situazione complicata "ma non impossibile, siamo ancora in corsa». Fabriano, il dopo Nunzi si chiama Elia Rossi: "Ai ragazzi chiedo attenzione e dedizione totale»

