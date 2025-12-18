Juventus Women Canzi e squadra ai Globe Soccer Awards 2025 | tutto ciò che c’è da sapere sull’evento internazionale Sfida aperta con un due club

Juventus Women di Massimiliano Canzi si prepara a brillare ai Globe Soccer Awards 2025, evento internazionale di grande prestigio nel mondo del calcio. Le bianconere sono tra le finaliste per il titolo di miglior club, sfidando grandi nomi come Barcellona e Arsenal. Un appuntamento imperdibile che mette in luce il talento e la crescita del calcio femminile italiano a livello globale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi e squadra ai Globe Soccer Awards 2025: tutto ciò che c'è da sapere sull'evento internazionale. Sfida aperta con un due club Juventus Women finaliste ai Globe Soccer Awards 2025. Le bianconere di Massimiliano Canzi sfidano Barcellona e Arsenal per il titolo di miglior club. Il prestigio internazionale della Juventus Women trova una nuova, clamorosa conferma nella sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards. La formazione bianconera è stata ufficialmente inserita nella rosa dei finalisti per il premio di Best Women's Club 2025, un riconoscimento che certifica il valore del progetto tecnico torinese a livello globale. La cerimonia di premiazione, che si terrà il 28 dicembre presso l'Atlantis The Royal di Dubai, vedrà la squadra italiana competere con le potenze assolute del calcio femminile mondiale.

