Garlasco l’avvocato di Stasi | Nessun incontro segreto con il procuratore

Milano, 5 dicembre 2025 – "Vorrei dire a questo avvocato che non ho mai incontrato il procuratore Napoleone da solo, non c'è mai stato alcun incontro segretissimo e che io ho difeso persone molto, molto famose nella mia carriera e non mi sono mai inginocchiato davanti a loro, la mia storia professionale ed umana non mi ha fatto mai inginocchiare davanti a nessuno, semmai ho chiesto scusa, ma inginocchiarmi mai". Così l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato per l' omicidio di Chiara Poggi, ha replicato alle recenti dichiarazioni di Domenico Aiello, che difende il magistrato in pensione Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari con l'ipotesi di aver preso soldi per archiviare Andrea Sempio nel 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, l’avvocato di Stasi: “Nessun incontro segreto con il procuratore”

