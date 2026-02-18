Auto svivola sulla neve a St Moritz travolti due fratellini

Un’auto ha slittato sulla neve a St. Moritz e ha investito due fratellini, ferendoli. La vettura, scivolando sulla strada coperta di neve, ha travolto i bambini che stavano passeggiando nella zona pedonale di Via Veglia. È successo nel primo pomeriggio di martedì 18 febbraio, quando le condizioni del manto nevoso hanno reso difficile il controllo del veicolo.

Incidente in via Veglia: i bambini schiacciati contro un edificio. Indagini in corso sulle cause Due bambini sono rimasti feriti nel primo pomeriggio di martedì, 18 febbraio, a St. Moritz, dopo essere stati investiti da un'auto che ha perso aderenza sulla strada innevata della Via Veglia, nella zona pedonale di St. Moritz Dorf. I due, fratelli di origine ucraina di 6 e 14 anni, hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati in ospedale a Samedan. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 60enne si era fermato poco dopo le 13 per far scendere alcuni passeggeri. Ripartito regolarmente — essendo autorizzato a circolare nella zona — l'uomo avrebbe poi frenato, ma le ruote del veicolo si sono bloccate.