The ICE St Moritz | i brividi delle auto da sogno

Sul lago ghiacciato di St. Moritz si sono sfidate alcune delle auto più esclusive al mondo. Maserati, Ferrari e Lancia Stratos hanno attirato appassionati e curiosi, che hanno assistito a un evento che mette in mostra il meglio delle vetture da sogno in un contesto unico. Gli appassionati hanno potuto ammirare da vicino queste auto, che sfidano il freddo e il ghiaccio con prestazioni da record. La giornata ha regalato emozioni forti a tutti i presenti.

In attesa di conoscere chi sarà la regina assoluta di The I.C.E. St Moritz, sono state proclamate le vincitrici del titolo Best in Class del prestigioso concorso internazionale di eleganza che ha visto sfilare sulla superficie ghiacciata del St. Moritzersee il gotha del collezionismo mondiale. Cinquanta modelli classici e sportivi protagonisti di un debutto indimenticabile, salutato dalla Patrouille Suisse, squadriglia acrobatica ufficiale dell'esercito. Le cinque vetture che hanno trionfato nelle rispettive categorie di Legendary Liveries, Open Wheels, Birth of the Hypercar, Barchettas on the Lake e Icons on Wheels sono state la Lancia Stratos del 1976, la Maserati 4Clt del 1949, la Jaguar XJ220 del 1993, la Ferrari 750 Monza del 1955, e la spettacolare Talbot-Lago T150C SS ‘Teardrop del 1937, meravigliosa nelle sue forme da "divina" anni Trenta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - The I.C.E. St Moritz: i brividi delle auto da sogno Approfondimenti su I.C.E. St Moritz Ruba auto dal parcheggio: arrestato tra la gente a St. Moritz Startlist discesa St. Moritz 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane Venerdì 12 dicembre alle 10:15 si svolgerà la prima discesa libera femminile a St. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su I.C.E. St Moritz Argomenti discussi: Maserati partecipa a The I.C.E. St. Moritz 2026; The I.C.E. St. Moritz 2026, il motor show sul lago ghiacciato; The I.C.E. St. Moritz 2026: il grande spettacolo delle auto d'epoca sul lago ghiacciato | Quattroruote.it; La Patrouille Suisse a The I.C.E. St. Moritz. The I.C.E. St. Moritz 2026Magazine Riproduci il Successivo Inaugura oggi l’edizione 2026 di The I.C.E. St. Moritz, appuntamento ormai imprescindibile nel calendario internazionale dei concorsi d’eleganza automobilistica. Sulla ... quattroruote.it The I.C.E. St. Moritz 2026, supercar e modelli iconici sul lago ghiacciatoIl 30 e 31 gennaio la cittadina svizzera si trasforma in capitale dei motori, con la kermesse dedicata alle vetture più esclusive che animerà nuovamente la nota località. In programma diverse ... tg24.sky.it | The I.C.E. St. Moritz Sul lago ghiacciato di St. Moritz, The I.C.E. 2026 ha incoronato ancora una volta un capolavoro assoluto. Il Best in Show, il riconoscimento più ambito della manifestazione rappresentato dal trofeo disegnato da Sir Norman Foster, è andato - facebook.com facebook A St. Moritz arriva il Tridente x.com

