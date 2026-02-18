Audit della privacy | ho scoperto app molto invadenti

Ho scoperto che molte app invadenti raccolgono dati senza consenso, causando preoccupazione tra gli utenti Android. Questa situazione deriva dalla mancanza di controlli e dalla richiesta eccessiva di permessi, spesso inutili. Per proteggersi, è importante verificare i permessi delle app e limitare l'accesso alle informazioni personali. Un esempio concreto riguarda le app di messaggistica che chiedono accesso a fotocamera e contatti senza motivo reale. Ecco alcune pratiche semplici per controllare e ridurre la raccolta di dati.