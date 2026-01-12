Ho scoperto che Raimondo Todaro a Catania aveva un’altra donna già presentata ai suoi genitori Sono stata molto male | Francesca Tocca a Verissimo

Nella puntata di ieri, domenica 11 gennaio, a “Verissimo” la ballerina Francesca Tocca ha raccontato a Silvia Toffanin la storia della fine del matrimonio con Raimondo Todaro, ma ha anche voluto mettere i puntini sulle i sull’intervista che l’ex marito ha rilasciato proprio negli studi di Canale 5: “ Quando Raimondo è venuto qua a Verissimo, ha detto di essere single, in realtà è stato fidanzato con una ragazza di Catania per un po’ di mesi”. E ancora: “L’ha presentata anche ai suoi genitori. L’ho scoperto da amici in comune, lui mi aveva detto di sentirsi con una persona. Mi ha fatto molto male questa cosa, un’altra delusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

