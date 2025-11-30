L’Atalanta ritrova la vittoria Fiorentina nel baratro | 2-0 al Gewiss Stadium
Continua la crisi senza fine della Fiorentina, incredibilmente ancora a zero vittorie in campionato dopo tredici giornate e sempre al penultimo posto in classifica. Al Gewiss Stadium, infatti, l’Atalanta supera 2-0 la formazione di Vanoli, riuscendo a tornare alla vittoria dopo che l’ultimo periodo era stato veramente complicato, con le tre sconfitte di fila contro Udinese, Sassuolo e Napoli. Atalanta-Fiorentina, il racconto del match. Partita piuttosto vivace fin da subito, con Kean e Piccoli a scaldare subito i guantoni di Carnesecchi, prima che le risposte dalla parte opposta arrivino da Scamacca e De Ketelaere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
29 giorni dopo l’1-0 contro l’Atalanta, l’Udinese ritrova i gol e la vittoria. Il protagonista, come successo anche il 1 novembre scorso, è Zaniolo: sua la rete che sblocca il match nel 1° tempo, poi nella ripresa il rigore conquistato e trasformato da Davis chiude la Vai su X
Il Napoli ritrova sé stesso: ora testa al Qarabag, gara chiave per il futuro europeo La vittoria contro l’Atalanta non è stata soltanto un successo convincente: è stata la prova definitiva che il gruppo è con Antonio Conte. Dopo due settimane di critiche e tensioni, s - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, con la Fiorentina serve la svolta in Serie A: la vittoria manca dal 21 settembre - I tre successi degli ultimi 70 giorni sono stati ottenuti soltanto in Champions League contro Brugge, Marsiglia ed Eintracht. Riporta bergamonews.it
La Fiorentina ritrova la vittoria in Conference, con primo gol di Piccoli. 2-0 al Sigma Olomouc - Ritrova il sorriso la Fiorentina, che in attesa di trovare la prima vittoria in Serie A esordisce al meglio nella Fase Campionato della Conference League 2025/2026, ottenendo tre punti all'uscita ... Scrive tuttomercatoweb.com
Dodo si divora il gol della vittoria della Fiorentina al 96': la reazione di Pioli dice tutto - Un 'derby dell'Appennino' ricco di emozioni fino all'ultimo minuto di gioco quello dell'8ª giornata di Serie A andato in scena allo stadio Franchi, dove la Fiorentina ha strappato il pari in ... Da corrieredellosport.it