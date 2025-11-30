Continua la crisi senza fine della Fiorentina, incredibilmente ancora a zero vittorie in campionato dopo tredici giornate e sempre al penultimo posto in classifica. Al Gewiss Stadium, infatti, l’Atalanta supera 2-0 la formazione di Vanoli, riuscendo a tornare alla vittoria dopo che l’ultimo periodo era stato veramente complicato, con le tre sconfitte di fila contro Udinese, Sassuolo e Napoli. Atalanta-Fiorentina, il racconto del match. Partita piuttosto vivace fin da subito, con Kean e Piccoli a scaldare subito i guantoni di Carnesecchi, prima che le risposte dalla parte opposta arrivino da Scamacca e De Ketelaere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’Atalanta ritrova la vittoria, Fiorentina nel baratro: 2-0 al Gewiss Stadium