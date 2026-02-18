Atalanta adesso è dura | il Borussia Dortmund domina e si impone 2-0 Per gli ottavi serve un’impresa

Il Borussia Dortmund ha conquistato una vittoria netta contro l’Atalanta, portando a casa un successo per 2-0 durante la partita di andata degli ottavi di Champions League. La squadra tedesca ha preso subito il comando, segnando due gol nel primo tempo e mantenendo il vantaggio fino al fischio finale. La gara si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo, dove i padroni di casa hanno provato a reagire senza riuscire a trovare il gol. Ora, per passare il turno, l’Atalanta dovrà compiere un’impresa nella sfida di ritorno in Germania.

Bergamo, 17 febbraio 2026 – Il primo round dei playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta sorride ai gialloneri tedeschi, vincitori per 2-0 grazie ad un primo tempo dominato e a una prima metà di ripresa in controllo. Tedeschi vicino anche al terzo gol, prima di subire nel quarto d’ora finale il tardivo rientro della Dea, che però non ha trovato il gol per dimezzare lo scarto. Nulla di compromesso per i bergamaschi, che tra otto giorni nel ritorno alla New Balance Arena dovranno però disputare una partita perfetta per ribaltare il divario e vincere con tre gol di scarto. Il tutto senza De Ketelaere e Raspadori, indisponibili fino alla prima settimana di marzo: la loro assenza davanti ha pesato e si è fatta sentire, in una serata dove Scamacca, che rientrava dopo aver saltato le ultime due partite per una contusione alla coscia, ha faticato a entrare in partita uscendo all’intervallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

