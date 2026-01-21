L’Atalanta stacca la spina dopo un’ora | rimonta Athletic a Bergamo per gli ottavi si fa dura

L’Atalanta si ferma dopo un’ora di gioco contro l’Athletic Bilbao a Bergamo. La squadra bergamasca, protagonista di una buona fase iniziale, ha subito la rimonta degli avversari, complicando il cammino verso gli ottavi di Champions League. A metà partita, la classifica vedeva Arsenal, Bayern Monaco e Atalanta in posizioni diverse, evidenziando la sfida ancora aperta nel Gruppo.

Bergamo. C’è stato un momento, a metà partita, in cui la classifica della League Phase della Champions League poneva sul podio l’Arsenal, il Bayern Monaco e poi al terzo posto l’Atalanta. Era tutto legittimato da una prestazione solida, sicura, anche con qualche occasione sprecata di troppo. La Dea padrona del campo, quasi sempre nella metà campo avversaria, forte delle proprie certezze e di uno spirito combattivo dettato dalla voglia di poter davvero fare la storia. Poi, all’improvviso, il buio. Come un blackout. A premere l’interruttore il gol del pareggio di Guruzeta che gira del tutto l’inerzia di una partita che stava andando in una sola direzione, improvvisamente complicatasi senza un’apparente ragione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, ora fai la storia: contro l’Athletic è (quasi) un match-point per gli ottaviL’Atalanta affronta l’Athletic con l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Champions, Atalanta contro l’Athletic Bilbao per ipotecare gli ottaviDomani sera, alle 21, l’Atalanta affronta l’Athletic Bilbao nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights | Serie A

Argomenti discussi: Pisa-Atalanta LIVE; Serie A: una rete per tempo e l'Atalanta batte il Torino; Pisa-Atalanta 1-1, primo gol per Durosinmi; Debutto da sogno per Durosinmi: entra e salva il Pisa. Pari show all’Arena.

L’Atalanta stacca la spina dopo un’ora: rimonta Athletic a Bergamo, per gli ottavi si fa duraL’incornata di Scamacca sblocca la partita dopo 16 minuti, poi al primo tiro in porta al 58’ Guruzeta ribalta l’inerzia. Serrano e Navarro siglano il tris in un quarto d’ora e ricacciano l’Atalanta al ... bergamonews.it

Pagelle Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: Scamacca non perdona ma la Dea si butta via. Navarro genio della lampadaL'Atalanta si butta via in Champions League: in vantaggio e in controllo grazie a Scamacca, la Dea si fa ribaltare da Guruzeta, Serrano e Navarro. Accorcia Krstovic ... sport.virgilio.it

L’Atalanta Bergamasca Calcio tornata da Pisa non ha mai staccato la spina e questo la dice lunga sulla voglia di concentrarsi sul penultimo impegno di #ChampionsLeague della fase a gironi. Quello che vede avversario l’Athletic Club Bilbao, in campo merco - facebook.com facebook

L’ #Atalanta tornata da #Pisa non ha mai staccato la spina e questo la dice lunga sulla voglia di concentrarsi sul penultimo impegno di #ChampionsLeague della fase a gironi. I dettagli su #zonamistamagazine x.com