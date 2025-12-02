Giro d’Italia 2026 | la Valle d’Aosta conferma la tappa Aosta – Pila
La Valle d’Aosta tornerà protagonista del Giro d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, il territorio regionale ospiterà una tappa della Corsa Rosa, confermata ieri, lunedì 1 dicembre, durante la presentazione ufficiale del Giro 2026. La frazione Aosta – Pila, in programma sabato 23 maggio, sarà la quattordicesima della competizione. Il percorso, interamente sulle strade valdostane, si sviluppa per 133 chilometri con oltre 4.400 metri di dislivello, attraversando località panoramiche come Saint-Barthélemy, Doues, Lin Noir, Verrogne, Aymavilles e Gressan, per culminare a 1.800 metri di quota a Pila. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
