Ars via libera al tagliando antifrode nelle schede elettorali | come funziona il sistema per evitare brogli

L’Ars ha approvato una nuova norma che introduce un tagliando antifrode sulle schede elettorali, un passo deciso contro i brogli elettorali. La decisione arriva in seguito alla proposta della deputata Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle, inserita nella riforma sugli Enti locali. La misura prevede un sistema di verifica più sicuro, con l’obiettivo di impedire i voti contraffatti durante le elezioni. Un esempio pratico è l’applicazione di un sigillo speciale che permette di controllare immediatamente eventuali manomissioni.

La norma è inserita nel contesto della riforma sugli Enti locali. Schillaci (M5S): "Si tratta del metodo utilizzato in occasione delle Politiche" Un tagliando antifrode per evitare i voti contraffatti sulla scheda elettorale. Via libera all'Ars, nel contesto della riforma sugli Enti locali, alla norma proposta alla deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, che dovrebbe contribuire a scongiurare brogli e il fenomeno della cosiddetta "scheda ballerina" alle urne. In occasione delle competizioni elettorali regionali e comunali, sulle schede verrà applicato un semplice tagliando per renderle uniche e autentiche, senza però consentire di risalire all'elettore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

