Ars via libera al tagliando antifrode nelle schede elettorali | come funziona il sistema per evitare brogli

L’Ars ha approvato una nuova norma che introduce un tagliando antifrode sulle schede elettorali, un passo deciso contro i brogli elettorali. La decisione arriva in seguito alla proposta della deputata Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle, inserita nella riforma sugli Enti locali. La misura prevede un sistema di verifica più sicuro, con l’obiettivo di impedire i voti contraffatti durante le elezioni. Un esempio pratico è l’applicazione di un sigillo speciale che permette di controllare immediatamente eventuali manomissioni.
La norma è inserita nel contesto della riforma sugli Enti locali. Schillaci (M5S): "Si tratta del metodo utilizzato in occasione delle Politiche" Un tagliando antifrode per evitare i voti contraffatti sulla scheda elettorale. Via libera all'Ars, nel contesto della riforma sugli Enti locali, alla norma proposta alla deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, che dovrebbe contribuire a scongiurare brogli e il fenomeno della cosiddetta "scheda ballerina" alle urne. In occasione delle competizioni elettorali regionali e comunali, sulle schede verrà applicato un semplice tagliando per renderle uniche e autentiche, senza però consentire di risalire all'elettore.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sicilia: Stop alle “Ballerine”, arriva il tagliando antifrode per elezioni più sicure.In Sicilia, l’Assemblea Regionale ha approvato una legge che introduce un “tagliando antifrode” sulle schede elettorali, nel tentativo di prevenire le schede “ballerine”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
