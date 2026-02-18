Appalto Cmc a Palermo dopo gli stipendi non pagati arriva una bara | Il cantiere è morto

Il cantiere del collettore fognario a Palermo si trova in crisi dopo che Cmc ha preso il posto di Manelli. La causa principale è il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori, che ha portato a una sospensione delle attività. Ora, con una bara lasciata sul sito, si parla di un cantiere “morto”. Le tensioni aumentano e l’area rimane deserta, mentre le maestranze attendono risposte concrete. La situazione si fa sempre più difficile e preoccupa chi vive nelle vicinanze.

La Cmc era subentrata a un'altra azienda nel cantiere del collettore fognario. I sindacati: "L’azienda chiarisca le sue intenzioni" Nonostante la presa d’atto del subentro di Cmc alla Manelli sia arrivata, continuano i problemi al cantiere del collettore fognario sud-orientale di Palermo. Gli operai, dopo la protesta del 30 gennaio per gli stipendi di dicembre, non hanno ancora ricevuto la paga del mese di gennaio. Una protesta che coinvolge la Cmc di Ravenna, alle prese con le proteste degli operai anche sul cantiere della statale Ragusa–Catania. Come riferisce PalermoToday, all’ingresso della sede di cantiere di via Maurizio Ascoli è comparsa come forma di protesta una bara su cui campeggia il messaggio: “Il cantiere è morto”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

