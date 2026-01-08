Chiaravalle Andrea Pennacchi protagonista di Alieni in laguna

Chiaravalle (Ancona), 8 gennaio 2026 – Il palcoscenico del Teatro Tullio Giacconi si prepara ad accogliere uno dei volti più amati e istrionici della scena teatrale e televisiva italiana. Domenica prossima ( ore 17:30), Andrea Pennacchi sarà il protagonista di “Alieni in laguna”, un appuntamento del cartellone ArmoniCittà. La stagione, frutto della proficua sinergia tra il Comune di Chiaravalle e l’Amat, gode del prezioso sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, confermandosi un punto di riferimento per l'offerta culturale del territorio. Scritto a più mani da Pennacchi insieme a Marco Gnaccolini, Marco Segato e Raffaele Pizzatti Sertorelli, lo spettacolo si avvale delle evocative musiche originali eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

