Andrea Panzeri l' ortopedico che ha operato Federica Brignone | Il suo recupero è stato in tempi record ma sapevamo di avere davanti la campionessa del mondo

Il dottor Andrea Panzeri, ortopedico che ha operato Federica Brignone due volte, ha spiegato come la campionessa abbia recuperato in tempi rapidissimi dopo il suo incidente nel 2025. Panzeri ha sottolineato che la sciatrice ha mostrato grande determinazione e ha seguito con precisione il percorso di riabilitazione, permettendole di tornare in gara in meno di quanto si aspettassero. È stata proprio la sua forza di volontà a fare la differenza, anche durante le sedute di fisioterapia più intense.

Come avete gestito questo intervento? Lei ha richiesto di avere in sala operatoria i migliori. «Quando mi hanno mandato la tac di Federica dopo l'incidente ero in sala operatoria a Lione con Bertrand Sonnery Cottet, anche lui specialista del ginocchio, sono tornato subito a Milano e abbiamo operato Federica alla Clinica Madonnina. Ho scelto di avere con me in sala operatoria le persone con le quali sapevo di poter avere il risultato migliore, da Gabriele Thiébat, con cui lavoriamo tutti i giorni e responsabile della squadra di snowboard freestyle a Riccardo Accetta, responsabile della Traumatologia dell'ospedale Galeazzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

I tre tedofori proposti dal Comune di Como: Erika Fasana, Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea PanzeriQuesta mattina il Comune di Como ha annunciato i nomi dei tre tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica durante la tappa in città il prossimo 3 febbraio.

