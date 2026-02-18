Amt sotto indagine | gli indagati non si presenteranno davanti al pm

L’indagine sulla gestione di Amt di Genova ha portato alla decisione degli indagati di non presentarsi davanti al pubblico ministero Marcello Maresca. La causa è la loro scelta di non rispondere alle richieste di interrogatorio, che avevano ricevuto nelle ultime settimane. I loro avvocati hanno comunicato ufficialmente che i clienti non prenderanno parte agli interrogatori, preferendo non commentare ulteriormente la vicenda. La procura ora valuta come procedere in assenza di spiegazioni dirette dagli indagati. La situazione rimane in evoluzione.

Proseguono gli accertamenti sul materiale sequestrato, mentre Amt resta in crisi con debiti oltre 280 milioni e un bilancio 2025 previsto in perdita Prosegue l'inchiesta della procura di Genova sui conti di Amt. I legali degli indagati hanno fatto sapere al pm Marcello Maresca che i loro assistititi non intendono farsi interrogare, respingendo quindi al mittente l'invito a comparire recapitato nelle scorse settimane. Le indagini si concentrano sul materiale sequestrato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza nella sede della società e nell'ufficio di Ilaria Gavuglio, ex presidente ed ex direttore generale.