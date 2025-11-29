Ternana calcio quelle fatture sospette | l’indagine della magistratura e i rapporti sotto la lente dei pm
Ecco forse spiegato uno dei motivi che hanno spinto la famiglia Rizzo a verificare i conti e le carte che tengono in piedi i bilanci della Ternana calcio.Sotto il coordinamento della magistratura romana, le forze dell’ordine stanno effettuando degli accertamenti sui finanziamenti al mondo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
== Terremoto nella #Ternana Calcio, la famiglia #Rizzo pronta a lasciare agi.it/cronaca/news/2… #AGI via @Agenzia_Italia @A890Giada Vai su X
Alcuni scatti del match degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C "Regionale", contro la Ternana Calcio • • #giuglianocalcio1928 #lastoriacontinua #coppaitaliaseriecregionale • • Ph: Ufficio Stampa Ternana Calcio - facebook.com Vai su Facebook