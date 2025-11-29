Ternana calcio quelle fatture sospette | l’indagine della magistratura e i rapporti sotto la lente dei pm

Ternitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco forse spiegato uno dei motivi che hanno spinto la famiglia Rizzo a verificare i conti e le carte che tengono in piedi i bilanci della Ternana calcio.Sotto il coordinamento della magistratura romana, le forze dell’ordine stanno effettuando degli accertamenti sui finanziamenti al mondo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ternana Calcio Fatture Sospette