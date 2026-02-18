AMD smentisce i ritardi di Instinct MI455X | ‘Produzione nel secondo semestre 2026’

AMD ha ufficialmente smentito le voci di ritardi nella produzione di Instinct MI455X, annunciando che i dispositivi arriveranno nella seconda metà del 2026. La società di semiconduttori ha chiarito che la produzione procede secondo i piani, senza intoppi, e che le prime consegne ai clienti sono programmate per metà 2026. Nel frattempo, AMD ha comunicato di aver avviato le fasi finali di testing, mentre alcune fonti indicano che l'azienda ha già predisposto le linee di assemblaggio per rispettare questa scadenza.

AMD smentisce i timori: Instinct MI455X in arrivo a metà 2026. La società di semiconduttori AMD ha dissipato le preoccupazioni relative a possibili ritardi nella produzione della sua piattaforma accelerata per l'intelligenza artificiale Instinct MI455X, confermando che le spedizioni sono previste per il secondo semestre del 2026. La replica arriva in risposta a un report di SemiAnalysis che ipotizzava uno slittamento al 2027, sollevando dubbi sulla capacità di AMD di competere efficacemente con NVIDIA in un mercato in rapida crescita. La Replica di AMD e l'Importanza della Tempestività. La prontezza di AMD nel chiarire la situazione dimostra l'importanza della tempestività in un settore dove ogni mese conta. AMD smentisce i ritardi di Instinct MI455X: 'Produzione nel secondo semestre 2026'Un report di SemiAnalysis ipotizzava ritardi per la produzione di massa della piattaforma AMD Instinct MI455X, spostandola al 2027 inoltrato. AMD ha smentito ufficialmente, confermando che le spedizio ...