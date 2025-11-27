Mercato immobiliare 2025 compravendite crescono del +5,5% nel secondo semestre Salgono i canoni di affitto

Il settore immobiliare italiano, dopo un intenso ciclo espansivo avviato nella seconda metà del 2024 e culminato nei primi sei mesi del 2025, mostra segnali di attenuazione nella seconda parte dell’anno, e mantiene una prospettiva di crescita moderata e costante per i prossimi tre anni. È quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma, che ha analizzato le dinamiche dei 13 principali mercati italiani, tra cui Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. Nel 2025, le compravendite di abitazioni sono cresciute del +5,5%, confermando la fase di ripresa iniziata nell’ultimo trimestre del 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

