Amazon scelta la prima partita dei playoff di Champions

Amazon ha trasmesso per la prima volta una partita dei playoff di Champions, perché ha ottenuto i diritti televisivi. Oggi, il 18 febbraio 2026, l’Inter ha giocato contro il Bodo Glimt in Norvegia, segnando il debutto della piattaforma di streaming nella massima competizione europea. La partita è visibile in diretta su Prime Video, aprendo una nuova fase per gli appassionati di calcio.

Amazon sbarca in Champions: l'Inter apre la stagione streaming su Prime Video. La partita Bodo Glimt-Inter, valida per l'andata dei playoff di Champions League, segna oggi, 18 febbraio 2026, l'inizio di una nuova era per la competizione e per Amazon Prime Video. Il colosso americano ha scelto la sfida italiana per inaugurare la sua programmazione esclusiva, puntando su un match che promette sorprese e che conferma la crescente importanza dello streaming nel panorama sportivo. Una scelta strategica: perché Bodo Glimt-Inter?. L'assegnazione della partita al servizio di streaming di Amazon non è casuale.