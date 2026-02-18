Amazon annuncia la data di uscita di tutti gli episodi della Stagione 4 di Invincible su Prime Video

Manca un mese esatto al ritorno di Invincible e ora è ufficiale: Amazon ha svelato le date di uscita di tutti gli otto episodi della quarta stagione. La nuova tranche della serie animata debutterà il 18 marzo su Prime Video, con una partenza immediata e intensa grazie alla pubblicazione simultanea dei primi tre episodi. Da quel momento in poi, la distribuzione seguirà un ritmo settimanale fino al gran finale fissato per il 22 aprile. Un calendario chiaro che permette di programmare la visione senza incertezze. La programmazione dettagliata prevede: Episodi 1, 2 e 3 disponibili il 18 marzo; Episodio 4 il 25 marzo; Episodio 5 il 1° aprile; Episodio 6 l'8 aprile; Episodio 7 il 15 aprile; Episodio 8, che chiuderà la stagione, il 22 aprile.