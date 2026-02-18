Allegations in Epstein files may amount to ‘crimes against humanity’ UN experts say

Le accuse contenute nei documenti di Epstein potrebbero costituire crimini contro l'umanità, secondo gli esperti delle Nazioni Unite. Questi file rivelano dettagli su un presunto network criminal internazionale che avrebbe coinvolto numerose persone influenti. Tra le carte emergono prove di attività illecite che si sarebbero protratte per anni, con collegamenti a figure di spicco di diversi paesi. Un archivio di milioni di documenti fa luce su un sistema complesso di sfruttamento e traffico.

The experts said crimes outlined in documents released by the U.S. Justice Department were committed against a backdrop of supremacist beliefs, racism, corruption and extreme misogyny. The crimes, they said, showed a commodification and dehumanization of women and girls. The U.S. Justice Department did not immediately respond to a request for comment. A law, approved by Congress with broad bipartisan support in November, requires all Epstein-related files to be made public. The U.N. experts raised concerns about “serious compliance failures and botched redactions” that exposed sensitive victim information. 🔗 Leggi su Internazionale.it

