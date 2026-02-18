Alla Fontana di Trevi lavoro sottopagato precario e senza tutele | la lettera al sindaco Gualtieri

La Cgil denuncia che i lavoratori alla Fontana di Trevi ricevono salari bassi e operano in condizioni precarie. La causa, secondo i sindacalisti, risiede nella mancanza di tutele e di contratti stabili. Molti sono impiegati come addetti alle visite turistiche o alle manutenzioni, ma non hanno diritti garantiti. La protesta si concentra sulla necessità di intervenire per migliorare questa situazione. I lavoratori chiedono maggiore attenzione da parte delle autorità e un riconoscimento dei loro diritti. La questione resta aperta, mentre la città continua ad accogliere migliaia di visitatori ogni giorno.

Alla Fontana di Trevi come negli altri monumenti romani, la denuncia della Cgil: "Lavoro sottopagato e precario, il sindaco Gualtieri faccia qualcosa".🔗 Leggi su Fanpage.it Onorato: “Ecco come sarà la nuova Fontana di Trevi. Meloni? Non ha risolto metà delle cose promesse”L’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale commenta il 2025, analizzando i progressi e le sfide della città. Aumentano i contratti ma diminuisce la stabilità, Cgil: “Lavoro nel Lazio sempre più precario”Nel Lazio, il mercato del lavoro si caratterizza per un incremento dei contratti, ma anche per una crescente precarietà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fontana di Trevi, la prima settimana a pagamento: 50mila ingressi e 85mila euro raccolti; Petizione contro la Fontana di Trevi a pagamento. A lanciarla uno dei principali trumpiani d'Italia; Borseggiatrice alla fontana di Trevi: 37 colpi ma di nuovo libera; Fontana di Trevi a pagamento: 5 mila visitatori nella prima giornata. Stimati 6 milioni di introiti all'anno. Alla Fontana di Trevi lavoro sottopagato, precario e con senza tutele: la lettera al sindaco GualtieriAlla Fontana di Trevi come negli altri monumenti romani, la denuncia della Cgil: Lavoro sottopagato e precario, il sindaco Gualtieri faccia qualcosa ... fanpage.it Petizione contro la Fontana di Trevi a pagamento. A lanciarla uno dei principali trumpiani d'ItaliaClaudio Lauretti, romano di 35 anni, tra i principali sostenitori di Donald Trump, ha lanciato l'iniziativa per chiedere a Gualtieri di ripristinare l'accesso gratuito per tutti al monumento: Arriver ... romatoday.it Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato delle parole di Chivu a seguito dell'episodio tra Kalulu e Bastoni facebook La borseggiatrice «professionista» a Fontana di Trevi di nuovo libera dopo il 37° colpo | Perché non è in carcere x.com