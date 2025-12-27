Kevin Costner nei guai | Non ha pagato il noleggio dei costumi di scena del suo ultimo film deve un risarcimento da 440 mila dollari
Nuovi guai legali e finanziari per Kevin Costner. L’attore è stato citato in giudizio dalla società Western Costume per il mancato pagamento dei costi di noleggio dei costumi utilizzati nel secondo capitolo della sua saga western “Horizon: An American Saga “. Come riporta The Hollywood Reporter, la causa per una violazione contrattuale è stata intentata presso un tribunale statale della California contro Costner e la sua casa di produzione Territory Pictures. L’azienda Western Costume chiede un risarcimento di circa 440 mila dollari. La compagnia che affitta abiti da scena sostiene che una parte significativa delle fatture non è mai stata saldata e che alcuni abiti sono stati restituiti danneggiati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
