album di nozze come trovare quello giusto

Il matrimonio di Laura e Marco si è concluso con un ricordo speciale: l’album di nozze. La coppia ha scoperto che trovare l’album giusto richiede più attenzione rispetto alle fotografie stesse. Dopo il grande giorno, hanno passato settimane a confrontare diversi stili e materiali, alla ricerca di un prodotto che rispecchiasse la loro personalità. Hanno scelto un album con copertina in pelle e pagine spesse, per conservare al meglio i ricordi. Ora, sono pronti a sfogliare le loro immagini più care nel modo più elegante possibile.

Scegliere con cura il fotografo di nozze non è l'unico compito con cui gli sposi sono chiamati a confrontarsi: una volta calato il sipario sul fatidico sì, infatti, dovranno selezionare con la stessa attenzione anche l'album in cui inserire i preziosi scatti. Nonostante la diffusione del digitale, quasi nessuna coppia rinuncia al classico album di nozze in cui raccogliere le immagini più belle dei fiori d'arancio. Ma come si seleziona quello perfetto tra i moltissimi modelli presenti in commercio? Come scegliere l'album di nozze perfetto. Di solito, dopo il rito nuziale, i fotografi potrebbero necessitare di alcuni mesi per consegnare le immagini del sì: la fase di selezione e di editing potrebbe infatti rivelarsi piuttosto lunga, considerando anche la grande quantità di scatti realizzati tra il rito e il ricevimento.